Mauro dalla Toscana è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 22 marzo. Insieme a lui in studio il figlio Leonardo. Che di sé ha raccontato: "Sono una guida ambientale e da poco anche un pellegrino". Poi è venuto il solito momento presentazione anche per il comico Herbert Ballerina, ormai presenza fissa del programma: "Buonasera a tutti, Herbert Ballerina da Campobaso, io sono un esperto di gin, faccio il ginecologo". E tutti giù a ridere in studio. Ballerina, in un secondo momento, ha anche presentato l'invenzione di questa sera: "Si tratta di... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "ma sei sicuro?": Herbert mette in difficoltà De Martino

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