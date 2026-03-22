Affari tuoi Ileana vince 30mila euro | A chi verranno assegnati quei soldi

Sorrisi ad Affari tuoi per Ileana da Sanremo, accompagnata dalla mamma. La pacchista ligure, dopo 19 puntate dietro al bancone, arriva al termine della partita con un euro da una parte e ben 200mila euro dall'altra. Finale emozionante al quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Ileana prima accetta il cambio proposto dal Dottore (dentro c'erano 10mila euro) e poi accetta l' offerta da 30mila euro. "Fisicamente io non ho niente, sono solo pacchi: questo invece è mio ", sorride con grande pragmatismo la ragazza, tenendosi stretto l'assegno. "Noi siamo felici che tu sia felice", si congratula De Martino. Sui social, intanto, tiene banco la sorpresa finale: in studio entra Milly Carlucci, che presenta in anteprima la puntata di Canzonissima che seguirà da lì a pochi minuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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