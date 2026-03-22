Firenze, 22 marzo 2026 – Mauro, detto “Mago Merlino”, ha sorpreso tutti alla puntata di Affari Tuoi di domenica 22 marzo. Al programma di RaiUno condotto da Stefano De Martino stasera era in pole position il toscano Mauro, di Firenze, di professione cuoco (medievale), che si è presentato in studio con il figlio Leonardo, guida ambientale che ha anche ampiamente raccontato la sua esperienza da pellegrino. Alessio porta a casa un bel premio da Affari tuoi. Ma a cosa ha rinunciato? L’offerta del Dottore. Quando erano in ballo ancora tre pacchi rossi (50mila, 75mila e perfino 200mila euro) insieme a sette pacchi blu, il “Dottore” ha offerto 15mila euro e cinque tiri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Affari Tuoi, il fiorentino Mauro sorprende Stefano De Martino e il pubblico con la sua scelta

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Dopo aver conquistato il pubblico ad Amici, oggi Martina è una delle presenze più apprezzate di Affari Tuoi accanto a Stefano De Martino. Eleganza, sorriso e una presenza che non passa inosservata. E adesso in tanti la immaginano già sul palco dell’Ariston. facebook