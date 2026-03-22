Aeroporti Usa nel caos per mancanza di personale ai controlli Trump invia agenti Ice | Non vedo l'ora

Dopo il mancato accordo al Congresso Usa sul finanziamento per gli stipendi dei dipendenti del Dipartimento per la sicurezza interna, caos e lunghe code negli aeroporti per mancanza di personale. Trump ha annunciato che da lunedì invierà gli agenti Ice per i controlli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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