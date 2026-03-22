Admo Friuli Venezia Giulia torna a organizzare la campagna pasquale “Una colomba per la vita” nelle piazze della regione. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Donatori di Midollo Osseo, prevede la distribuzione di colombe pasquali come gesto simbolico di solidarietà. La campagna si svolge in diverse località del territorio e coinvolge volontari che promuovono la donazione di midollo osseo.

Torna anche quest’anno nelle piazze del Friuli Venezia Giulia la campagna pasquale di ADMO – Associazione Donatori di Midollo Osseo, che ripropone l’iniziativa solidale “Una colomba per la vita”. Fino al 22 marzo 2026 i volontari dell’associazione saranno presenti in numerosi comuni della regione (in calce la tabella dettagliata con date e località interessate dall’iniziativa) con apposite postazioni dove sarà possibile scegliere il proprio regalo solidale: una colomba da 750 grammi disponibile nella versione classica, al cioccolato, pere e cioccolato oppure al pistacchio. « La piazza è il luogo che da sempre ci consente di far conoscere tutte le nostre attività e di accogliere nuovi donatori – ha spiegato Paola Rugo, presidente dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo FVG –. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Admo Fvg in piazza con Una colomba per la vita

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