Adirarsi e vergognarsi al tempo di Achille | un’alternativa a Snell

Negli ultimi decenni, anche gli studi classici hanno adottato la cosiddetta emotional turn, una svolta metodologica che ha coinvolto vari ambiti delle scienze umane. Tra le ricerche più recenti, si analizzano temi come l’adirarsi e il vergognarsi nell’epoca di Achille. Questi studi cercano di comprendere come le emozioni influenzino le interpretazioni dei miti e dei testi antichi.

Letteratura greca I sentimenti come dispositivo sociale e culturale: analizzando celebri scene dell’epica arcaica, Sotera Fornaro testa e illustra la «svolta emotiva» negli studi classici: Emozione, InSchibboleth ediz. Letteratura greca I sentimenti come dispositivo sociale e culturale: analizzando celebri scene dell’epica arcaica, Sotera Fornaro testa e illustra la «svolta emotiva» negli studi classici: Emozione, InSchibboleth ediz. Negli ultimi decenni anche gli studi classici hanno conosciuto una svolta metodologica già affermatasi in altri ambiti delle scienze umane: la cosiddetta emotional turn. Sulla scia degli storici che hanno... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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