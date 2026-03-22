Adirarsi e vergognarsi al tempo di Achille | un’alternativa a Snell

Letteratura greca I sentimenti come dispositivo sociale e culturale: analizzando celebri scene dell’epica arcaica, Sotera Fornaro testa e illustra la «svolta emotiva» negli studi classici: Emozione, InSchibboleth ediz. Letteratura greca I sentimenti come dispositivo sociale e culturale: analizzando celebri scene dell’epica arcaica, Sotera Fornaro testa e illustra la «svolta emotiva» negli studi classici: Emozione, InSchibboleth ediz. Negli ultimi decenni anche gli studi classici hanno conosciuto una svolta metodologica già affermatasi in altri ambiti delle scienze umane: la cosiddetta emotional turn. Sulla scia degli storici che hanno... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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