Adesso parco dà ampio spazio alla poesia

Il parco ‘Adesso’ dedica uno spazio importante alla poesia, con particolare attenzione alle opere di Franco Scataglini e Francesco Scarabicchi. La sezione presenta una selezione di testi e approfondimenti sui due autori, evidenziando il loro contributo nel panorama poetico. La presentazione mira a valorizzare il ruolo della poesia nel contesto del parco e a offrire ai visitatori un’esperienza culturale immersiva.

La macroarea ‘ Adesso Parco ’ dà ampio spazio alla poesia, con particolare riferimento a Franco Scataglini (foto) e Francesco Scarabicchi. Il parco letterario dedicato al primo restituisce ad Ancona la voce del suo poeta più autentico, capace di trasformare il dialetto in canto universale. Il ‘Giardino Magico di Scataglini’ intreccia natura, parola e memoria: al Cardeto, parco a lui dedicato, i versi si accendono tra gli alberi, mentre agli Archi installazioni luminose evocano la città popolare, e al porto antico le parole dialogano con mare e vento. Un luogo vivo con stazioni di ascolto, proiezioni e spazi performativi, che trasforma Ancona in un libro aperto di poesia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Adesso parco" dà ampio spazio alla poesia Articoli correlati Un parco unico in Italia. E’ dedicato alla poesia in dialetto massese. E si pensa a un festivalLa città festeggerà con 24 ore di anticipo la Giornata mondiale della Poesia e con una cerimonia che punterà sul dialetto, voce portante anche della... A Spazio Cultura è tempo di poesia: incontro con Alberto RizziGiovedì 19 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, presentazione del libro di Alberto Rizzi “Immanenze e persistenze”,... EP11: Matrimoni Italiani, Musica Napoletana, e la Vita di un Musicista Tutto quello che riguarda Adesso parco Discussioni sull' argomento Adesso parco dà ampio spazio alla poesia; Crollo nel parco degli Acquedotti, la storia del Casale del Sellaretto voluto da papa Pio IX; Al via 'La Casa nel parco': attività, progetti e iniziative nel Polo Bibliotecario dell'ex Rossani; Il parco di Villa Cittadella Vigodarzere il 21 marzo 2026. Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028 Il titolo arriva grazie al dossier “Ancona. Questo Adesso” Il progetto si sviluppa attraverso quattro ambiti – Questo Mare, Via Maestra, Adesso Parco e Mare Culturale – e prevede oltre 80 iniziative tra eventi, prog - facebook.com facebook