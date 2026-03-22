In totale, ci sono 142 stabilimenti distribuiti lungo le spiagge di Comacchio, con 17 a Volano, 18 a Nazioni, 14 a Pomposa con i tre campeggi, 10 a Scacchi, 21 a Porto Garibaldi, 28 a Estensi e 34 a Spina. La zona comprende anche diverse strutture balneari e aree di campeggio. La presenza di questi stabilimenti copre un ampio tratto di costa della località.

Sono 142 gli stabilimenti nelle spiagge di Comacchio (17 a Volano, 18 a Nazioni, 14 a Pomposa con i 3 campeggi, dieci a Scacchi, 21 a Porto Garibaldi, 28 a Estensi e 34 a Spina). I 45 stabilimenti nei lidi Scacchi, Nazioni e Pomposa sono di privati, acquistati 50, 60 anni fa non rientrano nelle disposizioni della diretttiva Bolkestein. Sono salvi, non andranno all’asta. Giuseppe Carli, titolare dell’Astor, è il presidente dell’associazione balneari di Porto Garibaldi. Ha anche il ruolo di presidente provinciale del Sindacato italiano balneari (Sib). Quello stabilimento, quel pezzo di spiaggia sono la sua vita, la storia della sua famiglia. Quando venne annunciata la Bolkestein lo disse a chiare lettere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Adesso basta, butto giù lo stabilimento"

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