Addio all’armatore napoletano Salvatore Lauro | fece dell’Alilauro uno dei principali operatori del settore

È scomparso Salvatore Lauro, armatore e imprenditore napoletano noto per aver trasformato l’Alilauro in uno dei principali operatori del settore marittimo. Laureato in economia, Lauro ha ricoperto anche il ruolo di ex senatore della Repubblica. La sua figura ha segnato la storia del trasporto veloce nel golfo di Napoli, diventando una presenza riconosciuta nell’ambito dell’imprenditoria campana.

È morto Salvatore Lauro, armatore, imprenditore ed ex senatore della Repubblica, figura storica dell’imprenditoria marittima campana e tra i nomi più noti del trasporto veloce nel golfo di Napoli. Originario di Ischia e figlio di armatore, Lauro guidava da anni il gruppo familiare legato ai collegamenti marittimi con le isole del Golfo, consolidando il marchio Alilauro come uno dei principali operatori privati del settore. Sotto la sua guida, il gruppo aveva ampliato collegamenti e servizi nel Tirreno, rafforzando le tratte verso Ischia, Capri e la Penisola Sorrentina, mantenendo centrale il ruolo del trasporto veloce nel sistema turistico regionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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