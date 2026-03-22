È stato annunciato il decesso di Paolo Cirino Pomicino, figura politica italiana, mentre il politico Mastella ha espresso il suo dolore per la perdita di un amico. Mastella ha ricordato il legame personale e professionale con Cirino Pomicino, sottolineando il loro impegno comune nella difesa della storia della Democrazia Cristiana. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra coloro che lo conoscevano.

Addio a Cirino Pomicino, Mastella: “Piango un amico, insieme abbiamo fatto scudo alla gloriosa storia della Dc”. Benevento, 21 marzo 2026 – “Piango un amico. Se la morte di Umberto Bossi mi aveva commosso, oggi non ho potuto trattenere le lacrime. Paolo Cirino Pomicino, che avevo sentito al telefono fino a venti giorni fa, aveva una tempra di ferro, come la moglie sottolineava spesso: ho riletto la triste notizia due volte, incredulo. Ciao Paolo”, lo scrive in una nota di cordoglio il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Dopo la lunga, comune militanza, abbiamo difeso, protetto e tutelato la storia gloriosa della Dc contro gli strali ingenersosi di chi la considerava un fossile della storia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Addio a Paolo Cirino Pomicino, Mastella: “Piango un amico, giorno amaro”

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