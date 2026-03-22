È morto Graziano Fazi, noto ristoratore e grande tifoso della Ternana. Oltre a gestire il suo locale, era molto legato alla squadra di calcio della città e spesso si ritrovava con clienti e amici per discutere delle partite e delle sorti rossoverdi. La sua passione per il calcio e il suo lavoro sono stati elementi distintivi della sua vita.

Oltre all’amatissima famiglia, Graziano Fazi aveva due passioni: la ristorazione e la Ternana. E nella sua vita è riuscito a metterle insieme perché nel suo ristorante si ritrovava la città, anche a parlare delle sorti rossoverdi. Graziano Fazi è morto ieri, a 86 anni, lasciando profondo cordoglio nei ternani. Perché era apprezzato e benvoluto, perché moltissimi, se non tutti, prima o poi, avevano fatto tappa nel suo locale. A parlare di politica, di economia, di sport o per festeggiare qualcosa. Lui accoglieva e proponeva, anche se da qualche tempo aveva lasciato il passo al figlio. Una cucina, prodotti di qualità e un ambiente che, nel tempo, è rimasto un punto fermo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Graziano Fazi. Ristoratore e super tifoso

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