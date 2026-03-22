Il sindaco di Benevento ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Cirino Pomicino, ricordando la lunga militanza politica condivisa e il ruolo nella difesa della storia della Democrazia Cristiana. In un comunicato stampa, ha dichiarato di piangere un amico, sottolineando il legame personale e politico che li univa. La notizia della perdita di Pomicino ha suscitato reazioni tra i rappresentanti locali.

«Piango un amico. Se la morte di Umberto Bossi mi aveva commosso, oggi non ho potuto trattenere le lacrime. Paolo Cirino Pomicino, che avevo sentito al telefono fino a venti giorni fa, aveva una tempra di ferro, come la moglie sottolineava spesso: ho riletto la triste notizia due volte, incredulo. Ciao Paolo», lo scrive in una nota di cordoglio il sindaco di Benevento Clemente Mastella. «Dopo la lunga, comune militanza, abbiamo difeso, protetto e tutelato la storia gloriosa della Dc contro gli strali ingenersosi di chi la considerava un fossile della storia. Senza nostalgie anacronistiche, ma con fierezza. È stato deputato europeo con me, con l’Udeur. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Addio a Cirino Pomicino, Mastella: “Piango un amico”

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