Addestramento per sedici ufficiali e agenti

Sei ufficiali e agenti stanno partecipando a un addestramento che comprende aspetti come la proporzionalità nell’uso della forza, la gestione di soggetti riottosi e le tecniche di autodifesa. Durante le sessioni vengono affrontate diverse strategie operative e pratiche di intervento, con l’obiettivo di preparare i partecipanti a situazioni di emergenza e di conflitto. L’attività si svolge in un centro dedicato alla formazione delle forze dell’ordine.

Proporzionalità nell’uso della forza, gestione di un soggetto riottoso, tecniche di autodifesa anche con l’uso dello spray al capsicum e del bastone difensivo estensibile: c’erano anche queste lezioni nella seconda edizione del “ Corso di tecniche operative per Polizia locale “ che ha visto la partecipazione di 16 tra ufficiali e agenti di Rescaldina, del Comando unico di Canegrate e San Giorgio su Legnano e di Castelletto sopra Ticino. Il corso si è tenuto a Rescaldina con un taglio soprattutto pratico-operativo, al Centro sportivo di via Roma. È servito agli agenti per affinare le tecniche di contenimento, perquisizione, ammanettamento e trasporto su veicolo di servizio di persone sottoposte a limitazione della libertà personale, fermate o arrestate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addestramento per sedici ufficiali e agenti Articoli correlati Grande Fratello VIP, svelati i sedici concorrenti ufficiali: gli annunci ufficialiPossiamo dirvi chi sono i sedici concorrenti dopo l’annuncio sui social del del Grande Fratello VIP . Polizia, in questura sedici nuovi agenti in provaHanno ufficialmente preso servizio come agenti in prova i poliziotti che hanno terminato, insieme ad altri, il 231esimo corso di formazione, 16 nuovi... A Tale of Two Camps: The Untold Story of Koevoet Training (Maleoskop vs. Wanela)