acqua pubblica numeri da record nel 2025

Nel 2025, l’acqua pubblica a Quattro Castella ha raggiunto numeri record, confermandosi come una risorsa fondamentale per il territorio e le famiglie locali. La gestione dell’acqua rimane sotto il controllo pubblico, garantendo la distribuzione a tutta la comunità senza interruzioni. I dati evidenziano un andamento positivo rispetto agli anni precedenti, con un incremento nelle quantità distribuite e nel numero di utenti serviti.

L’acqua pubblica si conferma una risorsa preziosa per l’ambiente e per le famiglie di Quattro Castella. Nel corso del 2025, i distributori attivi nel capoluogo e a Montecavolo hanno erogato complessivamente 880 metri cubi d’acqua. L’utilizzo quotidiano di questo servizio ha permesso di non immettere nell’ambiente 586.667 bottiglie di plastica. I benefici si estendono anche al risparmio di risorse energetiche e alla tutela dell’aria, evitando l’utilizzo di 39 tonnellate di petrolio e l’emissione di 53,5 tonnellate di CO2. A tutto questo si aggiunge la ricaduta economica, con un risparmio stimato in circa 180mila euro rimasti nelle tasche dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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