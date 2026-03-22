Acqua in bottiglia ecco le 4 marche più sicure L’ultimo studio

Bere acqua in bottiglia è davvero più sicuro rispetto a quella del rubinetto? È una domanda che milioni di italiani si pongono ogni giorno. Negli ultimi mesi, però, nuovi studi indipendenti hanno acceso i riflettori su un tema sempre più discusso: la presenza di contaminanti chimici anche nelle acque minerali più diffuse. Un tema che riguarda da vicino la salute, ma anche le abitudini quotidiane di consumo. Le analisi più recenti hanno esaminato numerose marche di acqua minerale vendute in Italia, valutando parametri fondamentali come la qualità chimica, la presenza di sostanze indesiderate e la composizione complessiva. Particolare attenzione è stata data ai PFAS, sostanze chimiche molto persistenti nell’ambiente, spesso definite “inquinanti eterni”, che negli ultimi anni sono finite al centro di numerosi studi scientifici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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