Accoltellata dal marito | mozione in aula

In aula è stata approvata all’unanimità una mozione sulla violenza di genere, un fenomeno che coinvolge molte persone e si manifesta con episodi di aggressione. La proposta riguarda l’impegno delle istituzioni locali a intervenire con azioni concrete per contrastare questa problematica, anche in situazioni di grave emergenza come quella di una donna accoltellata dal marito.

Approvata all’unanimità una mozione sulla violenza di genere, un fenomeno strutturale e diffuso, che richiede risposte concrete anche da parte delle istituzioni locali. Da questa consapevolezza, e dai terribili fatti avvenuti a inizio anno in città, (una donna accoltellata dal compagno) è nata la scelta del Partito democratico di presentare in Consiglio comunale una mozione per rafforzare l’impegno dell’Amministrazione sul terreno della prevenzione, del coordinamento e dell’informazione. La proposta, presentata in aula dal capogruppo Riccardo Sala, è stata approvata all’unanimità. La mozione indica alcuni punti prioritari: la costruzione di un tavolo di confronto e coordinamento, il rafforzamento di una rete di prossimità e la promozione di iniziative di informazione ed educazione rivolte alla cittadinanza e alle scuole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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