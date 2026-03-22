La Procura ha disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per un uomo di 60 anni residente a Castelnovo Monti, accusato di aver commesso abusi sessuali sulla propria figlia. La misura è stata adottata dalla magistratura nell’ambito di un procedimento legale in corso. L’uomo continuerà a essere monitorato mentre rimane sotto inchiesta.

Per abusi sessuali nei confronti della figlia, disposto dalla Magistratura il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico ad un 60enne residente a Castelnovo Monti. Si tratta della misura cautelativa definitiva nei confronti del sessantenne residente di Castelnovo Monti, accusato di abusi sessuali aggravati ai danni della propria figlia. Con l’esecutività della misura, è scattato per l’uomo il divieto assoluto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, tra cui abitazione e scuola, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri. I giudici hanno disposto l’applicazione del dispositivo elettronico per monitorare rispetto delle prescrizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abusi sulla figlia, ‘vince’ la Procura. Scatta il braccialetto elettronico

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