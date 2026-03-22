Abito Andamane Juno | Jersey drappeggi e vestibilità

L’abito Andamane Juno è realizzato in jersey e presenta dettagli di drappeggio che ne evidenziano la vestibilità. È stato descritto come un capo che combina comfort e stile, con un design che mette in risalto le linee del corpo. La descrizione dell’articolo include anche una nota di trasparenza riguardante l’uso di link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Jersey Interlock: tra morbidezza e tenuta della forma. L’analisi tecnica dell’Abito Juno di Andamane si concentra su un elemento fondamentale spesso sottovalutato nei capi in tessuto elastico: la scelta del jersey interlock. A differenza del jersey classico, che è costituito da una sola faccia e tende a essere più sottile e talvolta trasparente, l’interlock presenta una struttura a doppio strato di punti intrecciati. Questa costruzione conferisce al tessuto una maggiore stabilità strutturale, riducendo drasticamente il rischio di trasparenza anche nelle tonalità scure come il nero proposto dal modello. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abito Andamane Juno: Jersey, drappeggi e vestibilità Articoli correlati Leggi anche: Rochas Abito Fucsia: Drappeggi, Vestibilità e Prezzo Leggi anche: Theory Blusa ‘PK Label Wrap’: seta, drappeggi e vestibilità