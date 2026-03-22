abbiamo enti svuotati e territori penalizzati

Il voto per l’elezione del presidente della Provincia, riservato a sindaci e consiglieri comunali dopo la riforma della Legge Delrio, ha portato nuovamente all’attenzione il dibattito sul ruolo di questo ente. Enti e territori risultano svuotati e penalizzati, mentre si discute sulle implicazioni di questa scelta e sul futuro delle istituzioni intermedie. La questione resta al centro del confronto pubblico e politico.

Il recente voto per l’elezione del presidente della Provincia, riservato esclusivamente a sindaci e consiglieri comunali in seguito alla riforma introdotta dalla Legge Delrio, ha riacceso un dibattito mai sopito sul ruolo e sul futuro di questo ente intermedio. La sconfitta del presidente uscente Sergio Loggi non rappresenta soltanto un passaggio politico locale, ma si inserisce in un quadro più ampio di criticità strutturali che, da anni, caratterizzano il sistema provinciale italiano. A mettere il dito nella piaga è il consigliere di Offida Eliano D’Angelo: "A oltre un decennio dalla riforma, permane una domanda centrale: che cosa sono oggi le Province?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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