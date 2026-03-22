A Torino l’onda antimafia di Libera

A Torino, ieri, si è svolta la 31ª Giornata della Memoria e dell’Impegno, organizzata da Libera. Il corteo è partito da Piazza Solferino e ha attraversato le strade della città in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'evento ha coinvolto diverse persone e associazioni che hanno partecipato alla manifestazione.

A Torino, ieri, è partito da Piazza Solferino il corteo della 31a Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promosso da Libera. In più di 50mila sono scesi in strada. Dopo aver sfilato per le vie del centro di Torino, il corteo ha fatto il suo ingresso in piazza Vittorio dove è iniziata la lettura dei nomi delle 1.117 vittime. Nel corteo hanno sfilato i familiari delle vittime innocenti di mafia, sindaci e amministratori locali. Tra di loro il primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo, e il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, associazioni, cittadini e studenti. Dall’altoparlante in testa al corteo la musica si é alternata alla lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - A Torino l’onda antimafia di Libera Articoli correlati Da noi… a ruota libera si ferma: perché Francesca Fialdini non va in onda l’1 marzoStop “imposto” per Francesca Fialdini e Da noi… a ruota libera: Rai1 sconvolge ancora una volta il proprio palinsesto, nonostante per il Festival di... Nuova stagione per “Cuori” a Torino: il ritorno in onda segna un punto di svolta per la serie in RaiDomenica 1° febbraio andrà in onda su Rai Uno la terza stagione di “Cuori”, la serie tv che racconta le vite dei medici del Policlinico Molinette di... Approfondimenti e contenuti su A Torino l'onda antimafia di Libera Discussioni sull' argomento I voti distruggono il talento, premiamo chi cresce, la ricetta di Recalcati per riformare la scuola; Oasi Kebab di Operazione Miro allo Spazio Kairos di Onda Larsen a Torino; Da Sinner a Kimi, ecco l'onda azzurra della generazione Z; Hokusai a Torino: 180 xilografie raccontano il maestro dell’ukiyo-e. A Torino l'onda del Giornale Radio RAI contro la violenza sulle donneHa fatto tappa il 3 febbraio a Torino la campagna Come un'onda, contro la violenza sulle donne di Radio1-Giornale Radio Rai e Gr Parlamento. In un incontro con i giovani delle scuole, trasmesso ... rainews.it Il Salone Internazionale del Libro di Torino, giunto alla XXXVIII edizione, tornerà a Lingotto Fiere da 14 al 18 maggio 2026 col tema “Il mondo salvato dai ragazzini” e la Grecia come paese ospite. Sempre diretto da Annalena Benini. TUTTI I DETTAGLI NEL MI facebook Milan-Torino oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com