A qualcuno piace il Parco La storia del cinema dalla Villa Reale fino all’autodromo

Nel Parco di Monza, vicino alla Villa Reale, si svolge una scena che richiama il passato: un uomo con baffoni bianchi e cilindro si muove lungo la grande scalinata d’ingresso, accompagnato da una donna elegante con cappello. La storia del cinema si intreccia con questo luogo, che ha visto passare numerosi protagonisti e momenti iconici. La scena riprende un’atmosfera d’altri tempi, catturando un’immagine di eleganza e stile.

Parco di Monza. Villa Reale. Grande scalinata d’ingresso. Un uomo con baffoni (bianchi) e il cilindro in testa avanza, al suo fianco una donna elegante anche lei con un cappello. Insieme scendono a braccetto le scale della reggia. La servitù si inchina. Lui è il re d’Italia, Umberto I. Quattro anni più tardi percorrerà quella stessa scalinata in fin di vita prima di spegnersi per sempre vittima dei proiettili esplosi dall’anarchico Gaetano Bresci a poche centinaia di metri da lì. La donna nel documentario invece è sua moglie, la regina Margherita di Savoia. I due salgono su una carrozza che subito si allontana. La pellicola, muta, è in bianco e nero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A qualcuno piace il Parco. La storia del cinema dalla Villa Reale fino all’autodromo Articoli correlati L'ex centro Rai del Parco che diventa un hospice pediatrico e il futuro incerto della Villa RealeL’ex centro della Rai all’interno del Parco di Monza diventerà un hospice pediatrico. Le camelie di Villa Reale. A spasso fra bellezza e storiaUna passeggiata fra la bellezza e la storia in uno scenario impressionista vivente: il bosco di camelie di Villa Reale sorprende per la grandezza e...