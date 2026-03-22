A Pompei, nella Palestra Grande degli scavi archeologici, è stata allestita una mostra permanente che esibisce i calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C. Questa esposizione offre una testimonianza diretta di quegli eventi, mostrando le figure di persone che furono coinvolte dalla catastrofe e rimaste intrappolate nella cenere vulcanica. La mostra permette di osservare da vicino queste rappresentazioni delle vittime.

(askanews) – Una delle testimonianze più drammatiche dell’eruzione che nel 79 d.C. distrusse Pompei sono i calchi dei corpi delle persone che vennero avvolti dalla nube ardente di cenere vulcanica, che ha solidificato le loro membra nel momento della morte. Oggi questi reperti, che compongono una sorta di memoriale dell’eruzione e della scomparsa della città, diventano protagonisti di un allestimento museale permanente che ne restituisce la storia momento per momento, esponendo i calchi delle vittime e una selezione di altri materiali organici straordinariamente conservati. Il percorso è allestito nella Palestra Grande degli scavi e diventa visitabile al pubblico per la prima volta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A Pompei, una mostra permanente allestita nella Palestra Grande degli scavi racconta l'eruzione attraverso i calchi delle vittime

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