A Miami debutto vincente per Sinner e per il duo Paolini-Errani

A Miami, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria nel suo debutto al Miami Open, il torneo Masters 1000 che si gioca sul cemento dell’Hard Rock Stadium. Anche il duo composto da Paolini e Errani ha iniziato con successo la loro partecipazione alla competizione, portando a casa i primi risultati. La manifestazione si sta svolgendo nella città della Florida e prevede un montepremi di 9 milioni di dollari.

AGI - Debutto con vittoria per Jannik Sinner al Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul duro all' Hard Rock Stadium della città della Florida (montepremi 9.415.725 dollari). Il 24enne fuoriclasse di San Candido, numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, bye al primo turno, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3, in un'ora e 12 minuti di gioco, sul bosniaco Damir Dzumhur, n.76 Atp. Sinner, unico italiano ad aver vinto il Masters 1000 in Florida e reduce dal successo a Indian Wells, se la vedrà al prossimo round con il vincente del match tra il francese Corentin Moutet, 30esima forza del seeding e 33esimo del mondo, ed il ceco Tomas Machac, n. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Miami debutto vincente per Sinner e per il duo Paolini-Errani Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si avvicina il debutto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:15 Siegemund e Zvonareva si aggiudicano il secondo parziale con lo score di 6-1. Leggi anche: Sinner debutto vincente a Miami Battuto Dzumuhur in due set Aggiornamenti e notizie su A Miami debutto vincente per Sinner e... Temi più discussi: LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 6-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’italiana esce alla distanza e approda ai sedicesimi; Il ritorno di Draper sfianca Djokovic. Nole si consola: Orgoglioso di me; LIVE Paolini-Townsend 3-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA | si procede nel rispetto dei turni di servizio; LIVE Paolini-Townsend 2-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | si procede nel rispetto dei turni di servizio. LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 6-3, 6-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: esordio ok per le azzurre in quel di MiamiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:02 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal ... oasport.it WTA Miami: Errani e Paolini, campionesse olimpiche, al debuttoPrende il via l'avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Miami 2026. Le azzurre, accreditate della testa di serie numero uno, si preparano al loro e ... it.blastingnews.com Dalle 16 si parte Debutto azzurro per Errani/Paolini II WTA 1000 di Miami è in diretta in chiaro su SuperTennis facebook Dalle 16 si parte Debutto azzurro per Errani/Paolini II WTA 1000 di Miami è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com