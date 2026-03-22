IL LUTTO. Ereditò l’attività, nata nel 1910, dal papà. I suoi prodotti sono esportati in tutto il mondo. L’addio in Sant’Alessandro in Colonna a Bergamo. Il mondo lattiero caseario è in lutto per la scomparsa dell’imprenditore Luigi Berneri, molto conosciuto per l’impegno nel comparto grazie alla gestione dell’azienda di famiglia. L’attività, che aveva sede in via Palazzolo prima del trasferimento nell’attuale sito di Lallio, è nata nel 1910 ed è stata rilanciata nel Dopoguerra dal padre Franco, che ha poi passato il testimone ai figli Luigi e Giorgio. Il commercio di alimentari si è nel tempo specializzato nei formaggi e in particolare nella stagionatura delle Dop Grana Padano e Parmigiano Reggiano, che oggi vengono esportate in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Lallio addio a Luigi Berneri, il «signore» dei formaggi

Articoli correlati

Leggi anche: Il calcio dà l’addio al mago di Lallio: Bresciani, il mister carismatico

Leggi anche: La Messa per Don Luigi: "Il Signore lo ricompensi per il bene compiuto"