A che ora partono Franzoni Paris e gli azzurri oggi superG Lillehammer 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi, domenica 22 marzo, si svolge il superG maschile di Lillehammer, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Franzoni, Paris e gli altri azzurri scenderanno in pista a partire da orari ancora da definire, con la trasmissione televisiva e lo streaming disponibili per seguire l’evento. La competizione si svolge sulle piste norvegesi e coinvolge numerosi sciatori di livello mondiale.

Domenica 22 marzo andrà in scena il superG maschile di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio all’ultima gara della stagione in questa specialità, sulla pista di Kvitfjell si consumerà una bella lotta per il successo e per salire sul podio al termine di un’annata agonistica particolarmente intensa. Appuntamento alle ore 12.30 sulle nevi norvegesi, dove l’Italia punterà in alto spinta dalle sue stelle dopo la vittoria di Paris in discesa libera. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.45 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 Riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris e Giovanni Franzoni, senza dimenticarsi di Mattia Casse, Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora partono Franzoni, Paris e gli azzurri oggi, superG Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streaming Articoli correlati A che ora partono Franzoni, Paris e gli azzurri oggi, discesa Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streamingSabato 21 marzo segna l’atto finale per la discesa maschile, ma senza il pathos della lotta per la vetta: il dominio di Marco Odermatt ha già messo... A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streamingVenerdì 16 gennaio andrà in scena il superG maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Altri aggiornamenti su A che ora partono Franzoni Paris e gli... Temi più discussi: A che ora partono Franzoni, Paris e gli italiani oggi nella discesa di Courchevel: n. di pettorale, tv, streaming; Rivivi il LIVE! Discesa: Franzoni beffato da Kriechmayr! Odermatt vince la generale; A che ora partono Franzoni, Paris e gli azzurri oggi, discesa Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Franzoni non si ferma più: secondo in discesa in Coppa del Mondo a Courchevel. A che ora partono Franzoni, Paris e gli azzurri oggi, discesa Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streamingSabato 21 marzo segna l’atto finale per la discesa maschile, ma senza il pathos della lotta per la vetta: il dominio di Marco Odermatt ha già messo tutti ... oasport.it Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri, superG Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tvDomenica 22 marzo andrà in scena il superG maschile di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio all'ultima gara della ... oasport.it Buonasera. Giovedì si parla di Franzoni uno scultore intagliatore del Settecento facebook Giovanni Franzoni firma un’altra perla e conquista il secondo posto nella discesa di Courchevel. Terzo Odermatt, che si conferma campione di specialità per il terzo anno consecutivo; Paris 15°. Leggi l'articolo: tinyurl.com/9k7j6mfa #wearefisi #fisinews #scialpi x.com