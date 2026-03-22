A che ora lo sci alpino oggi | startlist superG Lillehammer tv streaming

Oggi si disputa il superG di Lillehammer, con la startlist ufficiale pronta per la gara. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento dell’azione. La competizione rappresenta l’ultimo tentativo di un atleta di ottenere un risultato importante, dopo aver conquistato il bronzo olimpico in questa stagione.

Siamo alla resa dei conti: respingere l’ultimo assalto della concorrenza per portare a casa un trofeo che conferirebbe senso pieno ad una stagione in cui brilla il bronzo olimpico. La Coppa del Mondo di sci alpino continua le Finali di Lillehammer con i due SuperG. Le prime a gareggiare saranno le donne alle 10:45, mentre gli uomini partiranno alle 12:30. Sofia Goggia è pronta a giocarsi la Coppa di specialità. L’azzurra, sulle ali dell’entusiasmo per lo splendido successo conquistato da Laura Pirovano in discesa, spera di chiudere in bellezza respingendo al mittente l’assalto di Alice Robinson. La bergamasca guida la classifica con 449 punti davanti alla neozelandese, seconda a 386, mentre la tedesca Emma Aicher, terza con 304, è già fuori dai giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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