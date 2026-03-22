A che ora il biathlon oggi | startlist mass start Oslo Holmenkollen tv streaming

Oggi, domenica 22 marzo, si svolgono le due gare di Mass Start dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Oslo Holmenkollen. La startlist è stata pubblicata e le competizioni sono trasmesse in diretta in televisione e in streaming. Le gare sono programmate in specifici orari, con le prime a partire nel pomeriggio.

Oggi, domenica 22 marzo, andranno in scena le due Mass Start dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia), le prove sui quattro poligoni faranno calare il sipario sulla stagione. Alle 13:45 inizieranno le donne, mentre alle 15:45 è previsto il via degli uomini. Nella prova femminile Lisa Vittozzi sarà l’unica rappresentante del Bel Paese al via. La sappadina, reduce dal secondo posto nella Sprint e dal quinto nell’inseguimento, vuole chiudere in maniera convincente un’annata particolare per lei, sublimata dall’oro olimpico ad Anterselva nella Pursuit. Nella gara con partenza in linea maschile, Lukas Hofer e Didier Bionaz vorranno dare il loro 100% per salutare quest’annata e pensare a quel che sarà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora il biathlon oggi: startlist mass start Oslo Holmenkollen, tv, streaming Articoli correlati A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimenti Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, sabato 21 marzo, andranno in scena le due gare a inseguimento dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Approfondimenti e contenuti su Oslo Holmenkollen Temi più discussi: A che ora il biathlon oggi: startlist sprint maschile Oslo Holmenkollen, tv, streaming; Coppa del mondo di biathlon 2025-2026 a Oslo-Holmenkollen : programma completo, orari e dove vedere le gare; Il tempio di Oslo-Holmenkollen teatro delle finali di Coppa del Mondo: la startlist della Sprint femminile; Super Vittozzi, sfata il tabù Oslo ed è 2?: Hanna Oeberg vince la sprint. A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) inizierà un ... oasport.it Quando il biathlon oggi in tv: orari inseguimenti Oslo Holmenkollen, startlist, streamingOggi, sabato 21 marzo, andranno in scena le due gare a inseguimento dell'ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oslo ... oasport.it Sturla Holm Laegreid ha battuto Eric Perrot in volata nella pursuit di Coppa del Mondo di Oslo; ancora bene Didier Bionaz, 26° e qualificato per la mass start. #gazzettamatin #ibuworldcup #Oslo #holmenkollen #SturlaHolmLaegreid #EricPerrot #didierbionaz - facebook.com facebook Lisa non scende dal podio! Vittozzi chiude seconda la sprint femminile a Oslo Holmenkollen, Norvegia, ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Per l’olimpionica azzurra è la terza Top-3 consecutiva. bit.ly/4sfOe5u @Fisiofficial x.com