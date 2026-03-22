I sostenitori del No si presentano con poche proposte, ma con un atteggiamento molto aggressivo. Pur senza spiegare come, sostengono che una vittoria del Sì porterebbe i magistrati nelle mani della destra al governo. La campagna si concentra su questa narrativa, alimentando un clima di confronto acceso. La comunicazione si rivolge principalmente all’elettorato, cercando di convincerlo con toni forti e diretti.

Quelli del No hanno poche idee, ma furiose. Benché non sappiano dire come, danno a bere agli elettori che una vittoria del Sì consegnerebbe i magistrati alle fauci della destra di governo. Al contrario, Antonio di Pietro, uno che se ne intende, dice che le toghe del No si sono inginocchiate davanti all’Anm, la quale comanda come Stato extraterrestre detto Csm dove si decide a porte chiuse il delitto e il castigo di tutte le toghe. Finora errori e sciatterie sono stati perdonati e premiati con avanzamenti di carriera. Chi fece marcire Enzo Tortora in galera prima di accorgersi che il numero di telefono sequestrato a un camorrista era quello di un tal Enzo Tortona, ebbe comunqueil premio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 9) Poche idee, ma molto furiose. Quelli che... difendono solo la casta

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