Dopo decenni di relazioni tra toghe e politica, si assiste a una rottura netta. La fine di un’alleanza che ha coinvolto ingenti risorse e ha provocato sofferenze tra le vittime di errori giudiziari. Le persone coinvolte in procedimenti giudiziari discutono di cambiare le norme, sperando di correggere un sistema che giudicano fallimentare.

Non c’è vittima di malagiustizia che non voti Sì per cambiare le regole di un gioco che non funziona. La legge non è uguale per tutti, per i magistrati è più uguale degli altri perché i loro errori che ci costano 40 miliardi di Pil in meno, 100mila detenzioni ingiuste dal 1992 a oggi, 226mila assolti in primo grado solo negli ultimi due anni nonostante la «ragionevole previsione di condanna» prevista dalla riforma Cartabia e la figuraccia a livello europeo delle sanzioni per la violazione del giusto processo, della ragionevole durata dei procedimenti e per la compressione del diritto alla difesa. Ma nessuno di loro paga, a differenza delle loro vittime che vedono le proprie esistenze cancellate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 8) È la fine dell’abbraccio toghe-politica costato miliardi e sangue di innocenti

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