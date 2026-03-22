7 Un arbitro che si allena con una squadra Ora allineiamoci ai Paesi civili
Un arbitro si allena con una squadra, un’immagine che suscita molte riflessioni. Questa scena crea un parallelo tra il mondo sportivo e quello giudiziario, dove il pubblico ministero e il difensore rappresentano due forze opposte e il giudice svolge il ruolo di arbitro. La metafora mette in evidenza il rapporto tra le parti in un procedimento legale e il ruolo di neutralità del giudice.
Il pubblico ministero è una squadra, il difensore è una seconda squadra, il giudice è l’arbitro tra le due squadre: ma nessuno accetterebbe un arbitro che si allenasse solo con la prima squadra, e che appartenesse alla sua stessa categoria, allo stesso caseggiato, allo stesso percorso formativo, alla stessa cultura e concorso professionale, allo stesso ordine, con lo stesso meccanismo di stipendio e lo stesso organo di autogoverno, e con in più, volendo, anche la possibilità di cambiare lavoro e andare nella prima squadra a fare il giocatore, prendendo il posto di un altro che viceversa diventerebbe un arbitro al posto suo. Poi è vero che un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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