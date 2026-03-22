I 50mila euro di risarcimento per le vittime di Crans-Montana sarebbero troppi: questo emerge da un sondaggio condotto dall'istituto LeeWas tra il 5 e l'8 marzo e pubblicato da 20 Minuten e Tamedia. La cifra di 50mila euro è stata stabilita dal Consiglio federale ma un terzo degli intervistati sostiene che siano troppi, considerano che andranno ad aggiungersi ai contributi delle compagnie assicurative e del canton Vallese. Nello specifico si tratta del 31% degli svizzeri che considera la cifra eccessiva. Molti degli intervistati che criticano l'importo elevato sollevano dubbi sull'opportunità di utilizzare fondi federali quando sono già attive le coperture assicurative private, temendo che si possa creare un precedente difficile da gestire in futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "50mila euro di risarcimento? Sono troppi". Il sondaggio choc tra gli svizzeri per Crans-Montana

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