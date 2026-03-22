5 con il sorteggio saltano le correnti e i padri costituenti approverebbero

Il sorteggio mette fine alle correnti politiche e i padri costituenti probabilmente approverebbero questa scelta. Esiste un articolo della Costituzione che non è mai stato abrogato perché, in realtà, non è mai stato applicato, ma viene comunque utilizzato da decenni. Questa applicazione ha suscitato discussioni e dibattiti tra esperti e politici.

C'è un articolo della Costituzione che non ha bisogno di essere abrogato: perché non esiste. Però viene applicato da decenni. Se esistesse suonerebbe così: «Il Consiglio superiore della magistratura viene designato nella sua componente togata da parte della Anm garantendo che i suoi componenti siano designati dalle correnti della Associazione, rispettando gli accordi presi in incontri privati e lo scambio di favori tra le componenti medesime. Gli incarichi direttivi negli uffici giudiziari vengono assegnati dalla Anm in base agli accordi di cui sopra, indipendentemente dalle caratteristiche professionali dei singoli candidati». Ecco, se i Padri Costituenti avessero voluto che la magistratura funzionasse come oggi, nella loro infinita saggezza avrebbero inserito questo articolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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