La Giunta regionale ha adottato un Piano dei Trasporti che pone la portualità al centro dello sviluppo economico calabrese. Il documento, ora sottoposto al vaglio del Consiglio regionale, prevede investimenti per 495 milioni di euro su Tauro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Questi fondi mirano a potenziare la logistica, migliorare la resilienza climatica e spingere l’efficienza energetica degli scali strategici. La strategia non si limita ai grandi porti nazionali, ma abbraccia una rete capillare di approdi minori fondamentali per la pesca e il turismo nautico. Il doppio binario della strategia portuale. La visione della Regione divide chiaramente il sistema in due livelli distinti ma complementari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 495 milioni per i porti: il piano che rilancia la Calabria

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