4% annuo su 12 mesi | il conto ING a canone zero

Il conto ING offre un interesse annuo del 4% sui depositi vincolati per un periodo di dodici mesi. Questa promozione, che ha inizio il 22 marzo 2026, riguarda i clienti che scelgono di bloccare i loro risparmi per un anno intero. L’offerta è valida senza canone e si rivolge a chi desidera ottenere un rendimento fisso sul proprio capitale per un anno.

Il 22 marzo 2026 segna l’inizio di un’offerta finanziaria specifica: il 4% di interesse annuo sui risparmi vincolati per dodici mesi. La banca ING propone questa opportunità con condizioni precise per l’apertura immediata del conto corrente. Non si tratta di una previsione futura, ma di un’opportunità attiva oggi stesso. Chi apre il conto ottiene subito la possibilità di far fruttare i propri capitali a un tasso superiore alla media di mercato attuale. L’operazione richiede il vincolo dei fondi per un anno intero. La proposta include anche l’azzeramento totale del canone mensile soddisfa requisiti specifici legati all’accrédito dello stipendio o della pensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 4% annuo su 12 mesi: il conto ING a canone zero Articoli correlati Spid a pagamento, ecco le alternative per chi non vuole pagare il canone annuoNato nel 2016, lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) ha contribuito a semplificare di molto i rapporti che intercorrono tra i cittadini e... Leggi anche: Immobile Ataf di via Diomede di nuovo all'asta: canone annuo di partenza da 100mila euro Tutto quello che riguarda 4 annuo su 12 mesi il conto ING a... Discussioni sull' argomento Miglior Conto Deposito 2026 Interessi 4% Dove Vincolare Soldi?; Conti Deposito: migliori a confronto rendimento | 2026; Conto deposito: fino al 3% di rendimento senza bloccare la liquidità; Servizio Civile Universale: il progetto Sport UP! dell'UST di Asti cerca volontari entro l'8 aprile 2026 per promuovere sport e inclusione nelle scuole. Istat, a novembre l'import extra Ue -7,4% su mese e -11,3% annuoA novembre si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un'ampia riduzione rispetto al mese precedente delle importazioni (-7,4%) mentre le esportazioni risultano stazionarie. Su ... ansa.it Rispetto al 2024 l’incremento è stato dello 0,5%: peggio di noi ha fatto solo la Basilicata. Il lordo annuo medio a livello regionale è di 33.716 euro, quarto miglior totale nazionale facebook Medaglia d'argento per Belluno con un incremento di spesa annuo pari a 1121 euro a famiglia. Pisa la più virtuosa x.com