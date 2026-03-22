3 vite distrutte per errori e sciatteria e i giudici che sbagliano sono impuniti

Le facce dei giudici sono state al centro di recenti dibattiti pubblici, con discussioni alimentate dai casi di errori giudiziari che hanno portato alla distruzione di vite. In questi giorni, le cronache riportano episodi di sciatteria e negligenza nelle aule di tribunale, mentre i giudici coinvolti in errori non hanno subito conseguenze penali o disciplinari. La questione si inserisce in un contesto di attenzione mediatica legato al referendum.

Le loro facce sono passate in questi giorni di dibattiti pre referendum sui giornali e in tv. Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo che si è fatto 33 anni di carcere per una strage che non aveva commesso o Angelo Massaro, 21 anni in cella per una consonante afferrata dagli investigatori pugliesi, una s al posto della t che aveva fatto diventare un muerso, oggetto pesante, in un muerto, un fantomatico morto, un inesistente cadavere addebitato alla voce omicidio. Mille innocenti ogni anno, tre al giorno, stima approssimativa, vengono arrestati per poi uscire di scena dopo un periodo di travaglio e sofferenze più o meno lungo. I numeri sono dunque quelli di una vera e propria emergenza nazionale che solo negli ultimi tempi è affiorata sui media. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Tra il 2017 e il 2025 si registrano 6.485 richieste di indennizzo per ingiusta detenzione, per un totale di 270 milioni di euro a carico dello Stato. Dietro questi numeri ci sono vite distrutte, libertà negate, reputazioni cancellate. Questa non è giustizia. Questa è m facebook

Ventuno anni in carcere da innocente. Vite spezzate, reputazioni distrutte, famiglie rovinate: eppure c'è un certo magistrato, oggi frontman del fronte del no, che anni fa commentando gli errori giudiziari diceva: “Solo chi mangia fa molliche". Ascoltate le parole x.com