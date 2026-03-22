23 marzo | Sì o No alla scissione tra giudici e PM

Domani, 23 marzo 2026, gli italiani saranno chiamati a votare su una proposta di modifica dell’ordinamento giudiziario che prevede la scissione tra giudici e pubblico ministero. La consultazione coinvolge tutti i cittadini e riguarda una questione di grande impatto sul sistema giudiziario del paese. Le urne saranno aperte in tutta Italia per l’occasione.

Domani, 23 marzo 2026, gli italiani si recheranno ai seggi per decidere il destino di una profonda modifica all’ordinamento giudiziario. Il voto sarà espresso su un’unica scheda con due opzioni semplici: Sì o No. La scelta riguarderà la conferma o il rigetto della riforma costituzionale già approvata dal Parlamento e pubblicata nella Ufficiale del 30 ottobre 2025. La decisione vertice riguarda l’approvazione di modifiche agli articoli 87, 102, 104, 105, 106 e 107 della Costituzione. Si tratta di un referendum confermativo che chiederà al corpo elettorale se vuole mantenere le norme proposte dal governo Meloni sull’ordinamento giurisdizionale. Chi voterà Sì vedrà entrare in vigore la nuova architettura della giustizia; chi voterà No farà decadere il testo parlamentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 23 marzo: Sì o No alla scissione tra giudici e PM Articoli correlati 22 marzo: il voto che divide giudici e PMLa prossima settimana l’Italia si preparerà a decidere il futuro della sua giustizia attraverso un referendum confermativo che si svolgerà la... “Separazione delle carriere per spezzare legami tra giudici e pm? Perché non vale per la magistratura militare? Lì tutti negli stessi uffici”: la domanda del pm Dini“Non basta la separazione delle carriere, serve anche la separazione dei palazzi: giudici e pm non devono nemmeno incontrarsi, non si devono nemmeno... Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica Contenuti utili per approfondire 23 marzo Sì o No alla scissione tra... Temi più discussi: Responsabilità solidale delle società neo-costituite post scissione - DB; Nordio all’Adnkronos, l’intervista esclusiva al ministero della Giustizia: cosa ha detto; Kraft Heinz, la scissione e i colloqui con Unilever; Ora la parola agli italiani: ‘Sì’ o ‘No’ alla riforma della giustizia?. Il fac simile del quesito al Referendum sulla Giustizia: come votare Sì o No il 22 e 23 marzoÈ disponibile il fac simile del quesito al Referendum sulla Giustizia 2026: si vota il 22 e 23 marzo, barrando una X sul Sì o sul No ... fanpage.it Cosa significa votare Sì al referendum giustizia 22-23 marzo 2026Cosa succede davvero se voti Sì al referendum sulla giustizia? Tutto quello che cambia tra riforme, costituzione, magistrati ed effetti sui cittadini. msn.com I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI • Venerdì 27 marzo alle 21.00 sarò a PRATO al teatro IL GARIBALDI con il mio monologo “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza”. Biglietti qui https://bit.ly/dibattistaprato2026 • Domenica 29 mar facebook L' per oggi domenica 22 marzo #oroscopo #luciaarena x.com