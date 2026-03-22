22 marzo | 846mila bergamaschi decidono il destino

Domenica 22 marzo 2026, più di 846.127 cittadini bergamaschi sono chiamati a partecipare a un voto che riguarda la giustizia italiana. La giornata coinvolge un’ampia percentuale della popolazione locale, che si recherà alle urne per esprimere il proprio giudizio. La consultazione si svolge in un’unica giornata e coinvolge un numero elevato di elettori della provincia.

Domenica 22 marzo 2026, oltre 846.127 bergamaschi sono chiamati a decidere il destino della giustizia italiana. I seggi aprono alle ore 7 e chiudono alle 23, con un prolungamento fino al lunedì successivo per facilitare l’esercizio del diritto di voto. La scelta riguarda una revisione costituzionale che non ha raggiunto la maggioranza qualificata in Parlamento, scatenando così la richiesta popolare di referendum. Nel capoluogo, circa 88.191 elettori si recheranno nelle 103 sezioni distribuite su 26 plessi, mentre in provincia saranno attivi 983 seggi in 378 edifici pubblici. L’organizzazione logistica sul territorio bergamasco. La macchina elettorale si muove con precisione chirurgica per garantire l’accesso ai cittadini nella provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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