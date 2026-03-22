10 Il potere giudiziario non è il supplente della libera opposizione in Parlamento

Il potere giudiziario ha ribadito che non può sostituirsi alla libera opposizione in Parlamento. Le argomentazioni contro questa ipotesi citano i potenziali rischi di una deriva autoritaria, affermando che il governo attuale è considerato non affidabile da alcuni. La discussione si concentra sulla distinzione tra funzioni e limiti di ciascun ramo dello Stato.

Le ragioni del «no» tirano in ballo i rischi di una deriva autoritaria. Al potere, sostengono, c’è un governo di cui non ci si può fidare. La magistratura diventa così l’ultimo baluardo della democrazia. Si invoca Montesquieu e l’equilibrio dei poteri. Si agita lo spettro di un esecutivo senza freni, di gente eletta per sbaglio da elettori sciagurati. Salviamo, dicono, la democrazia dall’ignoranza del popolo. Questo racconto nasconde un principio di intolleranza. È il rigurgito viscerale dei nemici della società aperta. Non è solo l’ossessione per il fascismo eterno, che scatta ogni volta che vince chi non dovrebbe. È la stramba idea di snaturare il potere giudiziario, di trasformarlo in una trincea politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 10) Il potere giudiziario non è il supplente della libera opposizione in Parlamento Articoli correlati Leggi anche: Il potere giudiziario non è il supplente della libera opposizione in Parlamento Deputato regionale supplente all'Ars, via libera dalla commissione Affari costituzionali della CameraVia libera dalla commissione Affari costituzionali della Camera al disegno di legge costituzionale che prevede la modifica dello Statuto siciliano... Aggiornamenti e contenuti dedicati a 10 Il potere giudiziario non è il... Discussioni sull' argomento Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Le criticità della riforma costituzionale alla luce degli artt. 138, 139 Cost. nonché del diritto dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte EDU; Il fact-checking di Meloni a Quarta Repubblica; Referendum giustizia 2026: le ragioni per votare No. Anche in Slovenia urne aperte, ma per eleggere il nuovo Parlamento. facebook A Kyiv c'è una crisi in Parlamento. Riguarda il paese che cambia e il Fmi. A causa di vari scandali interni, il partito presidenziale si è ridotto a 228 deputati e ora la Rada deve approvare una serie di leggi impopolari Di Kristina Berdynskykh x.com