Il sistema giudiziario italiano si trova al centro di un dibattito acceso dopo che sono stati segnalati miliardi di euro sprecati, investimenti bloccati e imprese che faticano a muoversi, mentre i cittadini devono affrontare costi elevati per difendersi. La situazione attuale ha portato a critiche sulla gestione della giustizia, considerata ormai lontana dall’essere equa e funzionante. La domanda sulla possibilità di cambiare si fa sempre più pressante.

Miliardi bruciati, investimenti congelati, imprese scoraggiate e cittadini costretti a dissanguarsi per difendersi da un sistema che dovrebbe proteggerli: è il costo della Caporetto della giustizia italiana. Un costo che grava sull'economia reale e sulla credibilità del Paese, rendendo la giustizia uno dei principali freni alla crescita. Per questo voterò sì, senza esitazioni. Non per ideologia, ma per esperienza diretta e senso della realtà. Partiamo dall'ovvio, che in Italia viene ancora trattato come un'eresia: la separazione tra pubblici ministeri e giudici. È la norma nei principali Paesi europei. Solo da noi si difende un modello che confonde i ruoli e altera l'equilibrio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 1) Il vero scandalo sarebbe non cambiare una giustizia che non è più giusta

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IL VERO SCANDALO NON È CIò CHE L'UOMO FA, MA CIÒ A CUI SI ABITUA. GÜNTHER ANDERS facebook