Il consigliere regionale di Forza Italia ha presentato un emendamento al disegno di legge in favore di una Zes unica, proponendo 350 milioni di euro destinati agli incentivi alle imprese. La proposta mira a sostenere le attività economiche attraverso un intervento finanziario specifico. La discussione sulla proposta è in corso all’interno della commissione regionale.

Un fondo regionale da 350 milioni di euro per rafforzare la capacità di investimento delle imprese campane e sostenere concretamente l’efficacia della Zes unica. È questa la proposta contenuta in uno degli emendamenti presentati dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico al disegno di legge di stabilità 2026-2028 della Regione Campania. Nel dettaglio, l’iniziativa prevede l’istituzione del “Fondo regionale di cofinanziamento del credito d’imposta Zes unica 2025”, con l’obiettivo di coprire la quota residua del credito d’imposta non finanziata dalle risorse statali. Una misura che punta a dare continuità e piena operatività agli incentivi per gli investimenti produttivi nelle aree del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Zes unica, Errico (FI) avanza alla Regione proposta da 350 milioni per gli incentivi alle imprese

Articoli correlati

Zes unica, Errico (FI): “Dalla Regione 350 milioni per sostenere le imprese e colmare il gap del credito d’imposta”Tempo di lettura: 2 minutiUn fondo regionale da 350 milioni di euro per rafforzare la capacità di investimento delle imprese campane e sostenere...

Leggi anche: Zes Unica Mezzogiorno, bonus per le imprese pugliesi: incentivi per chi assume disoccupati dai 35 anni in su

Contenuti e approfondimenti su Zes unica

Argomenti discussi: Sviluppo nel Sannio: dalle opportunità della Zes Unica al credito alle imprese.

Zes unica, Errico (FI): Dalla Regione 350 milioni per sostenere le imprese e colmare il gap del credito d’impostaUn fondo regionale da 350 milioni di euro per rafforzare la capacità di investimento delle imprese campane e sostenere concretamente l’efficacia della Zes unica. È questa la proposta contenuta in uno ... ntr24.tv

Zes unica, la Campania traina uno sprint da recordTutti in un anno, il 2024, o meglio, soprattutto tra agosto e dicembre, quando ha cambiato passo il coordinamento della Struttura di missione di Palazzo Chigi affidata all’avvocato napoletano Giosy ... quotidianodipuglia.it