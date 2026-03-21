Zaynab regalaci un’altra serata da sogno

Zaynab Dosso, atleta di 26 anni proveniente da Rubiera e tesserata per le Fiamme Azzurre, partecipa alla sua diciottesima competizione con la nazionale senior. Questa mattina alle 11,05 si presenta ai campionati mondiali di atletica indoor a Torun, in Polonia, per gareggiare sui 60 metri. L’allenatore che segue il suo percorso è Giorgio Frinolli, con sede a Roma.

Per lei è la diciottesima presenza in azzurro senior: Zaynab Dosso, la 26enne velocista rubierese tesserata per le Fiamme Azzurre e allenata a Roma da Giorgio Frinolli stamattina alle 11,05 scenderà in pista sui 60 metri indoor ai campionati del mondo che si svolgono a Torun, in Polonia. La Dosso è la primatista italiana sulla distanza, con un 6’’99 colto proprio un mese fa sulla stessa pista polacca, tempo che corrisponde anche al miglior crono stagionale a livello mondiale, assieme a Julien Alfred di Santa Lucia. Julien vanta titoli mondiali e olimpici e sarà presente anche lei a Torun, come tutto il gotha della velocità al coperto. In... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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