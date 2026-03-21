YouTube ha dato il via ai test di una funzione che permette di capire se un video è clickbait

YouTube ha avviato dei test su una nuova funzione che identifica se un video è clickbait. La piattaforma sta sperimentando uno strumento che permette agli utenti di verificare il contenuto di un video prima di cliccarci. Questa funzione mira a fornire informazioni più chiare e immediate sulla natura del video senza doverlo aprire. I risultati dei test sono ancora in fase preliminare.

YouTube sta sperimentando una nuova funzione pensata per aiutare gli utenti a capire meglio cosa contiene realmente un video prima ancora di aprirlo. L’esperimento, chiamato “ Discover videos with Previews ”, introduce un sistema di anteprime che mostra diversi momenti del contenuto consigliato direttamente nella schermata iniziale. L’obiettivo è contrastare uno dei problemi più diffusi della piattaforma: i video con titoli o miniature fuorvianti, spesso usati per attirare clic. Grazie a questa novità, gli utenti potrebbero avere un’idea più chiara del contenuto reale dei filmati prima di decidere se guardarli. La funzione è ancora in fase di test e per ora è disponibile solo per una piccola parte degli utenti dell’app mobile su Android. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - YouTube ha dato il via ai test di una funzione che permette di capire se un video è clickbait Articoli correlati YouTube lancia le anteprime video per ridurre il clickbaitYouTube vuole ridurre le perdite di tempo legate a titoli sensazionalistici e miniature clickbait. “Riassumi con AI”, la funzione che permette alle aziende di manipolare i chatbotUn'insidiosa tecnica di manipolazione dell'intelligenza artificiale, denominata “AI recommendation poisoning”, sta prendendo piede tra le aziende,... Una selezione di notizie su YouTube ha dato il via ai test di una... Discussioni sull' argomento YouTube ha dato il via ai test di una funzione che permette di capire se un video è clickbait; Tribunale chiude canale del gigolò Roy Dolce: Contenuti contro le regole di YouTube; Pubblica un video dal titolo Essere brutti e poi trova finalmente l'amore della sua vita; Per la prima volta, YouTube supera Disney diventando la piattaforma con i maggiori incassi. Cosa significa questo per il mondo dei media?. #DoppioMisto - Francesca Lollobrigida: “Andare a Ballando con le stelle Se Milly mi chiama molto volentieri” Link all’intervista completa: https://www.youtube.com/watchv=zPT9baXmJ_I&list=PLQpgFG6rqy0fTT1NtWKgKy0wQ9K-cuXlV #Tg1 Marco Franze facebook SIAMO IN DIRETTA su #TWITCH e #YOUTUBE #JUVESASSUOLO 1-1 x.com