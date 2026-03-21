WWE | Damien Priest e R-Truth nuovi campioni di coppia a Smackdown

Durante la recente puntata di SmackDown, Damien Priest e R-Truth sono diventati i nuovi campioni di coppia WWE, conquistando i titoli in un match che ha coinvolto le coppie in gara. La vittoria ha portato alla loro conquista dei titoli di coppia durante lo spettacolo trasmesso questa settimana.

Abbiamo nuovi campioni di coppia WWE: Damian Priest e R-Truth hanno conquistato i titoli nella puntata di questa settimana di SmackDown. Nel programma di venerdì sera, Priest e Truth hanno sfidato Tama Tonga e JC Mateo dei The MFT per il titolo. In un incontro durato poco meno di nove minuti, Priest e Truth hanno sconfitto i campioni in carica aggiudicandosi i titoli. Verso la fine dell’incontro, i Wyatt Sicks sono scesi sul ring per scontrarsi con Tonga Loa e Talla Tonga, quando sono intervenuti gli MFT. Uncle Howdy ha bloccato Solo Sikoa con una Mandible Claw e Mateo è intervenuto per salvarlo. Questo ha permesso a Truth di riprendersi da un nearfall e di sferrare un calcio laterale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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