WTA Miami Paolini soffre ma va avanti | eliminata Townsend

Al WTA Miami, Jasmine Paolini si è imposta dopo una lotta contro Taylor Townsend, che si è fermata in tre set. Nonostante alcune difficoltà, la tennista italiana ha portato a casa la vittoria e prosegue nel torneo. La partita ha evidenziato la tenacia di Paolini, mentre Townsend ha concluso la sua avventura in questa fase.

Nel tennis, come nella vita, non c’è niente di scontato. E stasera ce l’ha ricordato ancora una volta Jasmine Paolini. La tennista azzurra, tra le prime del ranking, arrivava sicuramente con i favori del pronostico al match contro Taylor Townsend, eppure a tratti ha sofferto il gioco dell’avversaria di oggi. È partita meglio, conquistando il break per mettere il muso avanti, e poi ha chiuso il primo set con il punteggio di 6-3. Poi la situazione si è ribaltata alla ripresa con la grande reazione di Townsend, che ha lasciato solo un game all’azzurra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 4-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’italiana allunga Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 4-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’italiana allunga Tutto quello che riguarda WTA Miami Paolini soffre ma va avanti... Temi più discussi: WTA Miami 2026, Jasmine Paolini piega in tre set Taylor Townsend e accede al terzo turno; WTA Miami su SuperTennis LIVE dalle 16: il tabellone; Tennis Live, tutte le partite del giorno in tempo reale; Miami Open – Paolini soffre, ma vince in tre set. Draper subito out. WTA Miami 2026, Jasmine Paolini piega in tre set Taylor Townsend e accede al terzo turnoL'azzurra Jasmine Paolini soffre ma piega in tre set Taylor Townsend nel secondo turno del WTA 1000 di Miami, in Florida (Stati Uniti): la numero 7 del ... oasport.it LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 6-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’italiana esce alla distanza e approda ai sedicesimiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Fuori misura il diritto in avanzamento di Townsend. 0-15 Fuori il rovescio dell'americana. 1-0 In rete il ... oasport.it Jack Draper saluta Miami all'esordio Finisce subito l’avventura di Jack Draper al Miami Open. Il talento britannico viene eliminato da un Reilly Opelka in versione "bombardiere", capace di mettere a segno ben 25 ace durante l'incontro. Nonostante u - facebook.com facebook #Berrettini diretta Masters 1000 Miami: in campo anche #Paolini x.com