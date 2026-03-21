WTA Miami Errani Paolini liquidano Aoyama Eikeri e guadagnano il pass per gli ottavi di finale

Nel primo turno del doppio femminile al torneo WTA di Miami, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto le avversarie giapponese e norvegese con il punteggio di 6-3 6-2 in un'ora e cinque minuti, assicurandosi così l'accesso agli ottavi di finale. Le due italiane hanno chiuso rapidamente l’incontro, dimostrando un buon livello di gioco.

Nell’incontro valevole per il primo turno del tabellone di doppio femminile del torneo WTA di Miami Sara Errani e Jasmine Paolini liquidano agevolmente la giapponese Shuko Aoyama e la norvegese Ulrikke Eikeri 6-3 6-2 in un’ora e cinque minuti e guadagnano così il pass per gli ottavi di finale. Le titolari della prima testa di serie partono bene difendendo a zero il servizio di apertura e firmano il break del 2-0 grazie all’intervento a rete di Errani. La coppia nippo-norvegese si sblocca con il 3-1 e accorcia con la risposta violenta che consegna loro il 3-2, ma la replica delle azzurre è immediata e si concretizza con il rovescio di tocco grazie a cui Paolini sigla il 4-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Miami, Errani/Paolini liquidano Aoyama/Eikeri e guadagnano il pass per gli ottavi di finale Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 6-3, 6-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: esordio ok per le azzurre in quel di MiamiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:58 La giapponese e la norvegese hanno vinto il 38% dei game al servizio (3/8). Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Tutti gli aggiornamenti su WTA Miami Errani Paolini liquidano... Temi più discussi: Miami su SuperTennis, doppio: Errani/Paolini guidano il seeding; Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend; WTA Miami 2026, 1° turno: preview Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri. LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 6-3, 6-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: esordio ok per le azzurre in quel di MiamiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:02 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal ... oasport.it Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Le due azzurre, infatti, si ritrovano a ... oasport.it MIAMI: BUONA LA PRIMA PER ERRANI/PAOLINI Bella vittoria di Errani/Paolini contro la coppia Aoyama/Eicheri, 6/3 6/2 il risultato . Brave ragazze complimenti supertennistv facebook Dalle 16 si parte Debutto azzurro per Errani/Paolini II WTA 1000 di Miami è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com