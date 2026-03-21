Welfare in Abruzzo istruzione tra i punti di forza | la regione sale al 14° posto in Italia

L'Abruzzo si colloca al 14° posto in Italia nel sistema di welfare nel 2025, secondo il Welfare Italia Index, un rapporto elaborato dal think tank Welfare, Italia, promosso dal gruppo Unipol e da The European House – Ambrosetti. La regione mostra miglioramenti, con l'istruzione tra i settori più forti, contribuendo a una posizione più alta rispetto agli anni precedenti.

L’Abruzzo migliora leggermente la propria posizione nel sistema di welfare nazionale, attestandosi al 14° posto nel 2025 secondo il Welfare Italia Index, elaborato dal think tank Welfare, Italia promosso dal gruppo Unipol insieme a The European House – Ambrosetti. Il rapporto, costruito su 22 indicatori tra livelli di spesa e contesto socio-economico, restituisce un quadro articolato, con elementi di tenuta accanto a criticità strutturali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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