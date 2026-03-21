Walker si racconta | Un rimpianto? La finale degli Europei contro l' Italia

Walker, difensore noto per la sua carriera ricca di successi, ha rilasciato un'intervista in cui ha condiviso un suo rimpianto: la finale degli Europei contro l'Italia. Nel corso del discorso, ha ripercorso la propria esperienza professionale, menzionando anche i trofei vinti tra campionati inglesi, coppe nazionali, Champions League, Supercoppa UEFA e Mondiale per Club.

Roma, 21 marzo 2026 – 6 campionati inglesi, 4 Carabao Cup, 2 FA Cup, 3 Community Shield, poi una Champions League, una Supercoppa UEFA e un Mondiale per Club: questo è il palmarès di Kyle Walker, uno dei difensori più rappresentativi dell'ultimo periodo. Terzino, difensore centrale e pure esterno di centrocampo: l'inglese è il massimo esempio di come il calcio sia cambiato in questi anni e la sua duttilità ha fatto le fortune soprattutto del Manchester City e del Tottenham, squadre con cui ha disputato rispettivamente 319 e 229 partite. Dopo l'esperienza al Milan, Walker è tornato in Inghilterra e ora gioca nel Burnley, squadra al penultimo posto in Premier League, pienamente immischiata nella lotta salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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