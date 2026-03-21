Volvo 70 anni fa nasceva la prima cintura di sicurezza

Settanta anni fa, la prima cintura di sicurezza fu introdotta su un prototipo di automobile, segnando un cambiamento importante nel settore automobilistico. Nel 1956, un modello chiamato Amazon presentò per la prima volta una cintura diagonale a due punti, una soluzione che avrebbe rivoluzionato le norme di sicurezza. Oggi, il sistema di cinture si è evoluto fino a diventare un modello multi-adattivo montato sulla nuova EX60.

Secondo recenti analisi, senza la cintura di sicurezza avremmo almeno un milione di morti in più sulle strade del mondo da quando è stata introdotta. Numeri difficilmente calcolabili con precisione pensando che sino agli anni ’70, i costruttori non erano obbligati a montarle sulle auto di serie. In Italia, per esempio, solo nel 1976 viene introdotto l’obbligo di dotare tutte le vetture nuove degli attacchi per le cinture di sicurezza, ma è solo la legge 111, dell'11 aprile 1988, che ne rende obbligatorio l’uso sui sedili anteriori, a fronte di sanzioni economiche per gli inadempienti. Nel 2003, con la “patente a punti”, si aggiunge anche la decurtazione di cinque punti, infine dal 2006 diventa obbligatorio usarla anche sui sedili posteriori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Volvo, 70 anni fa nasceva la prima cintura di sicurezza Articoli correlati Karl Benz e il brevetto del 29 gennaio 1886: così, 140 anni fa, nasceva la prima auto29 gennaio 2026: 140 anni fa, il 29 gennaio 1886, Karl Benz depositava in Germania il brevetto per un veicolo destinato a cambiare il futuro. Ricordando la mitica Tele Libera Firenze: 50 anni fa nasceva la prima tv privata della cittàFirenze, 19 febbraio 2026 - Era la sera del 21 febbraio 1976, esattamente 50 anni fa, quando un segnale sgranato ma rivoluzionario, sul canale 54,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Volvo 70 anni fa nasceva la prima... Argomenti discussi: La cintura di sicurezza compie 70 anni. Volvo, 70 anni fa nasceva la prima cintura di sicurezzaNel 1956 sul prototipo della Amazon apparve per la prima volta una cintura diagonale a due punti. Oggi siamo al modello multi-adattivo montato sulla nuova EX60. Storia di un elemento che ha cambiato l ... msn.com Volvo, 70 anni fa l'invenzione della cintura di sicurezzaDal prototipo della Amazon nel 1956 dove apparve per la prima volta una cintura diagonale a due punti al modello multi-adattivo montato sulla nuova EX60. Storia di un elemento che ha cambiato la stori ... corriere.it