Domani alle 18 al PalaZoli di Pontedera si affrontano Ambra Cavallini e la capolista Genova nella partita di serie B di volley. La squadra di casa invita i tifosi a sostenere la squadra durante l'incontro. La sfida sarà visibile in tutte le sue fasi ai presenti sul campo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni.

Tutte a tifare Ambra Cavallini domani al PalaZoli di Pontedera con fischio d’inizio alle 18. La compagine biancoblu attende la capolista Nordac di Genova e le padrone di casa hanno bisogno di tutto il sostegno in questo match proibitivo in un momento non proprio facile per la compagine di coach Alessandro Tagliagambe. Oltre al turno in salita l’Ambra Cavallini deve fare i conti con defezioni. E’ ufficiale che la stagione della schiacciatrice Chiti è finita a causa di un infortunio al dito. Rientra l’attaccante Simoncini appositamente per questo match ed è in forse capitan Donati per un dolore alla schiena. Quindi ecco l’inizia della società "Tifa con noi", ovvero "un invito già dalle 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley SERIE B. L’Ambra riceve la capolista Genova: "Tutti a tifare»

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